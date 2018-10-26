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Россияне хотят перезагрузки политической системы

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Россияне хотят перезагрузки политической системы

После выбров 2018 года «Россия оказалась в условиях новой политической реальности», говорится в докладе холдинга «Минченко консалтинг». Нынешнюю партийную систему 72% россиян воспринимают негативно, 42% не смогли назвать партию, которая выражает их интересы. Системные партии не способны адаптироваться к новой реальности, а в обществе растет спрос на антиэлитную популистскую партию.

Авторы доклада «Новая политическая реальность и риски антиэлитной волны» утверждают, что после сентябрьских выборов «Россия оказалась в условиях новой политической реальности». Начала давать сбои эффективно работавшая коммуникационная стратегия власти, системные партии не способны адаптироваться к новой реальности, появляются новые игроки, использующие антиэлитную риторику и делающие ставку на популизм (на перераспределение ресурсов в экономике, на образ врага — в мобилизации сторонников). Свои выводы авторы доклада подтверждают данными соцопросов: 72% россиян воспринимают существующую партийную систему негативно, 42% опрошенных не могут назвать партию, выражающую их интересы. Около 28% россиян считают, что партии выражают интересы богатых, 17% — власти, руководства страны, 12% — партийных лидеров (использовались данные социологического исследования РАНХиГС).

В ходе опросов 21% отметил, что новая партия должна быть удалена от элиты и выдвигать на выборы простых людей, 20% — быть создана по инициативе простых людей. 17% граждан считают, что такой партии стоит сосредоточиться на борьбе с правительством и чиновниками, а 15% не хотят видеть в ее рядах чиновников и олигархов.

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При этом 52% россиян недовольны положением дел: они говорят об ухудшении уровня жизни, оценивают социально-политическую ситуацию как застой. С одной стороны, растет апатия, с другой — пытаются выразить недовольство на выборах, как было 9 сентября, говорится в докладе. Протестная активность имеет пока точечный характер (протесты дальнобойщиков, борцов с мусорными свалками), но она будет расти, прогнозируют эксперты.

Россия, выборы, протесты
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