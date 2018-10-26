Россияне хотят перезагрузки политической системы

После выбров 2018 года «Россия оказалась в условиях новой политической реальности», говорится в докладе холдинга «Минченко консалтинг». Нынешнюю партийную систему 72% россиян воспринимают негативно, 42% не смогли назвать партию, которая выражает их интересы. Системные партии не способны адаптироваться к новой реальности, а в обществе растет спрос на антиэлитную популистскую партию.
Авторы доклада «Новая политическая реальность и риски антиэлитной волны» утверждают, что после сентябрьских выборов «Россия оказалась в условиях новой политической реальности». Начала давать сбои эффективно работавшая коммуникационная стратегия власти, системные партии не способны адаптироваться к новой реальности, появляются новые игроки, использующие антиэлитную риторику и делающие ставку на популизм (на перераспределение ресурсов в экономике, на образ врага — в мобилизации сторонников). Свои выводы авторы доклада подтверждают данными соцопросов: 72% россиян воспринимают существующую партийную систему негативно, 42% опрошенных не могут назвать партию, выражающую их интересы. Около 28% россиян считают, что партии выражают интересы богатых, 17% — власти, руководства страны, 12% — партийных лидеров (использовались данные социологического исследования РАНХиГС).
В ходе опросов 21% отметил, что новая партия должна быть удалена от элиты и выдвигать на выборы простых людей, 20% — быть создана по инициативе простых людей. 17% граждан считают, что такой партии стоит сосредоточиться на борьбе с правительством и чиновниками, а 15% не хотят видеть в ее рядах чиновников и олигархов.
При этом 52% россиян недовольны положением дел: они говорят об ухудшении уровня жизни, оценивают социально-политическую ситуацию как застой. С одной стороны, растет апатия, с другой — пытаются выразить недовольство на выборах, как было 9 сентября, говорится в докладе. Протестная активность имеет пока точечный характер (протесты дальнобойщиков, борцов с мусорными свалками), но она будет расти, прогнозируют эксперты.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016