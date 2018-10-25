Гройсман заметил многократный рост зарплат у врачей

Премьер Владимир Гройсман заявил, что благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза. Об этом Гройсман написал в Twitter.

«Благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза. Фактически, это доплата за клиентоориентированность. Недаром новый принцип работы называется «деньги ходят за пациентом», — отметил он.

Гройсман добавил, что у медика теперь больше ответственности, потому что он стал личным врачом.