Трамп пригрозил мигрантам «жесткими мерами»

Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить политику в отношении нелегальных мигрантов, если демократы продолжат препятствовать его инициативам в конгрессе.
«Демократы должны дать нам голоса, чтобы принять сильные (но справедливые) законы. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены действовать намного жестче», — написал президент в пятницу в своем Twitter аккаунте. Он отметил, что «США ежегодно тратят на нелегальную миграцию миллиарды долларов» и предупредил, что «это не будет продолжаться».
Ранее Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против нелегальной миграции, его риторика возобновилась на фоне ситуации с караваном нелегальных иммигрантов из Гондураса, которые движутся на север в Мексику, надеясь в конечном итоге достичь США. Трамп также утверждал, что в караване находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Президент предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба.
В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация Трампа рассматривает возможность закрыть южную границу страны для ищущих убежище в США мигрантов из стран Латинской Америки.
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