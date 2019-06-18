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Трамп пообещал выслать из страны миллионов мигрантов
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Трамп пообещал выслать из страны миллионов мигрантов

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Трамп пообещал выслать из страны миллионов мигрантов

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Трамп пообещал выслать из страны миллионов мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) на следующей неделе приступит к депортации миллионов мигрантов, которые находятся в США нелегально. Об этом президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

«На следующей неделе ICE начнет процесс выдворения миллионов нелегальных мигрантов, которые нашли пути незаконного проникновения на территорию США. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — предупредил американский лидер.

Он обратил внимание на Мексику, которая использует строгие миграционные законы и благодаря им делает «очень хорошую работу, чтобы останавливать людей задолго до того, как они доберутся до нашей южной границы». Также Трамп отметил вклад Гватемалы, которая готовится подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран, которое предусматривает получение мигрантами убежища в стране их первого въезда.

Помимо этого президент США выступил с критикой в адрес демократов в американском конгрессе и призвал их проголосовать за миграционную реформу в стране. «Если это произойдет, пограничный кризис скоро завершится!» — заключил глава государства.

Отметим, что если раньше Трамп активно критиковал соседнюю Мексику за ее миграционную политику и угрожал ей введением пошлин в размере 5%, то в начале июня он сообщил, что страна согласилась усилить безопасность на границе, из-за чего Вашингтон пошел на уступки.

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В целом ситуацию с мигрантами Трамп неоднократно называл гуманитарным кризисом. Он предлагает построить на южных границах США стену, которая бы отгородила страну от Мексики. Конгресс эту инициативу не поддерживает. В прошлом году спор о финансировании строительства стены привел к самой продолжительной приостановке работы правительства в истории США.

мигранты, Дональд Трамп, политика Трампа
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