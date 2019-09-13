Трамп посчитал, во сколько США обходится нелегальная миграция

Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция обходится стране в 300 миллиардов долларов в год.

«Нелегальная миграция стоит США ежегодно 300 миллиардов долларов. Для (продолжения такой ситуации) нет никаких оснований. Все идет к тому, чтобы эта цифра пошла на убыль», — написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что Трамп называет борьбу с нелегальной миграцией одним из главных приоритетов своей политики.