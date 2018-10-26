Билл Гейтс купил дочери конную ферму в Бельгии

Основатель Microsoft Билл Гейтс приобрел для своей дочери 22-летней Дженнифер конюшню и конную ферму в Бельгии. Как сообщил в пятницу телеканал RTBF, новое приобретение обошлось американскому миллиардеру более чем в €3 млн. Точная сумма сделки не была названа официально.
Расположенная в Кампине (во Фландрии близ Антверпена) конюшня Бейгинхов, была построена в 2011 году, как люксовый центр конного спорта с собственной конюшней, центром для тренировки лошадей и ипподромом, приспособленным для разных видов конного спорта. Вилла и зеленая территория в 8,5 гектаров дополняют этот пасторальный ансамбль.
Несмотря на достаточно высокую популярность конного спорта как в бельгийском обществе, в целом, так и среди бельгийской золотой молодежи — детей финансовой, политической и международной элиты Брюсселя, центр конного спорта Бейгинхов не оправдал финансовых ожиданий и был выставлен на продажу в начале этого года.
Дженнифер Гейтс занимается верховой ездой с 6 лет. Окончив в этом году «Стэнфорд», девушка приняла решение посвятить ближайшие годы конному спорту.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016