Основатель Microsoft Билл Гейтс приобрел для своей дочери 22-летней Дженнифер конюшню и конную ферму в Бельгии. Как сообщил в пятницу телеканал RTBF, новое приобретение обошлось американскому миллиардеру более чем в €3 млн. Точная сумма сделки не была названа официально.

Расположенная в Кампине (во Фландрии близ Антверпена) конюшня Бейгинхов, была построена в 2011 году, как люксовый центр конного спорта с собственной конюшней, центром для тренировки лошадей и ипподромом, приспособленным для разных видов конного спорта. Вилла и зеленая территория в 8,5 гектаров дополняют этот пасторальный ансамбль.

Несмотря на достаточно высокую популярность конного спорта как в бельгийском обществе, в целом, так и среди бельгийской золотой молодежи — детей финансовой, политической и международной элиты Брюсселя, центр конного спорта Бейгинхов не оправдал финансовых ожиданий и был выставлен на продажу в начале этого года.

Дженнифер Гейтс занимается верховой ездой с 6 лет. Окончив в этом году «Стэнфорд», девушка приняла решение посвятить ближайшие годы конному спорту.