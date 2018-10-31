Украина взяла новую высоту в рейтинге Doing Business

Украина заняла 71 место в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.
Согласно отчету, Украина занимает 71 место среди 190 стран мира (между Киргизией и Грецией), что на 5 позиций выше по сравнению с рейтингом Ведение бизнеса-18.
Украина набрала 68,25 балла из 100 возможных.
Тройку лидеров рейтинга легкости условий ведения бизнеса возглавляют Новая Зеландия (86,59 балла), Сингапур (85,24) и Дания (84,64).
Географические соседи Украины занимают более высокие позиции в рейтинге: Польша - 33 место, Венгрия - 53, Словакия - 42, Румыния - 52, Молдова - 47, Турция - 43, Беларусь - 37, Россия - 31. При этом Россия тоже пондялась за года на 4 позиции.
Отметим, что за 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции. В прошлом году Украина поднялась на 4 позиции и заняла 76 место.
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