Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму

Российская Федерация продолжает готовить военную инфраструктуру в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН, сообщает УНИАН.
«В оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу. Россия больше чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия, включая переоснащение советских хранилищ для ядерных боеприпасов», — заявил посол.
Он также добавил, что Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставки оружия своим силам на Донбассе c оккупированной территории Крыма.
«Более того, угроза морского нападения с направления Азовского моря в случае широкомасштабной военной конфронтации остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области», — отметил Ельченко.
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