Россия, Иран и Индия придумали альтернативу Суэцкому каналу

Россия, Иран и Индия намерены перестроить логистику в азиатском регионе и запустят новый международный транспортный коридор, который станет альтернативой Суэцкому каналу. Об этом сообщается в пресс-релизе индийского министерства торговли и промышленности.
Отмечается, что 23 ноября пройдет встреча представителей России, Ирана и Индии, где стороны обсудят запуск международного транспортного коридора «Север — Юг». Этот маршрут протяженностью 7200 км соединит Индийский океан с Россией и Европой. В 2014 и 2017 годах участники проекта уже проводили тестовые запуски по этому маршруту.
Товары из Индии отправятся по морю в расположенный на берегу Персидского залива иранский порт Бендер-Аббас, откуда на поездах их доставят до крупнейшего порта Ирана в Каспийском море — Бендер-Энзели. Далее их перевравят в Астрахань и направят железнодорожным транспортом в Европу.
Отмечается, что транспортировка по новому маршруту будет на 30-40% быстрее и дешевле перевозки через Суэцкий канал. Так, средние сроки доставки груза из Мумбаи в Москву должны сократиться примерно на 20 дней.
Проект реализуется в соответствии с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Как ожидается, по новому маршруту можно будет перевозить от 20 до 30 млн тонн товаров ежегодно.
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