В Украине в ближайшие дни до 23 градусов тепла

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода, без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 1 ноября в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9 ° тепла, на побережье морей до 13°, в восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях, Крыму и на юге Одесчины местами 16-19°, на Закарпатье 20-23°.

2-3 ноября в Украине переменная облачность, без осадков, лишь во Львовской, Волынской, Ривненской областях днем 3 ноября местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных и южных областях 5-10°, в восточной части около 0°, на остальной территории 1-6° тепла; днем 10-15°, на Прикарпатье и юге Одесчины до 18°, на Закарпатье 19-22°.

4-5 ноября в Украине также без осадков, температура ночью 0-6° тепла, на западе и крайнем юге страны до 9°, днем 10-15°, в северных и восточных областях 7-12°, на Закарпатье 15-20°.

В Киеве 1 ноября облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°. По области завтра также облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

2-3 ноября в столице переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

4-5 ноября в Киеве также без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.