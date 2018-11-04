Политики наперегонки комментируют смерть Екатерины Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти виновных в гибели и.о. управляющего делами исполкома призвал Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

«Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который (ее — ИФ) облил кислотой. Она к сожалению умерла в больнице», — сказал он в турецкой на церемонии открытия центра украинской общины в Анталье ОО «Українська родина» в воскресенье днем.

«И я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло», — подчеркнул П.Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что «зло должно быть наказано» и выразил соболезнования родным Гандзюк.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что совершенное против скончавшейся в воскресенье и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк преступление не имеет срока давности.

«Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее — без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память ...», - написал Гройсман в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

Лидер «Батькивщины» же считает, что гибель Екатерины Гандзюк — это приговор системе со всеми ее «реформами», голой бравадой и восхвалениями. Об этом Юлия Тимошнко написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Что-то не так, что-то неправильно, что-то не в порядке, когда лучшие люди теряют жизнь в ежедневной борьбе ... Нет слов ... Боль, гнев, печаль ...», - написала Тимошенко.