Лукашенко объяснил, зачем праздновать День Октябрьской революции

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает неправильным перечеркивание исторического прошлого, в том числе связанного с Октябрьской революцией. Об этом он заявил в воскресенье, посещая с рабочей поездкой Оршанский район Витебской области.

«Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это несколько другой подход. Многие видят эту далекую революцию на расстоянии — прошло более сотни лет. Но это наша история», — приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера. «Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем», — добавил он.

При этом глава государства сказал, что «время идет, и праздник надо было наполнить каким-то другим смыслом». «К этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. Мы эту добрую традицию оставили», — отметил Лукашенко.

День Октябрьской революции — 7 ноября — является в Беларуси государственным праздником и является выходным днем. Специально к этой дате в республике осуществляют ввод в эксплуатацию различных объектов.