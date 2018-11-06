Нацбанк отозвал лицензии у «дочки» российского ВТБ

Национальный банк Украины (НБУ) 6 ноября отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка и исключил этот банк из Государственного реестра банков, сообщается на сайте НБУ.
БМ Банк стал шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.
Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной после принятия в марте 2017 года закона «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».
Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с НБУ плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности.
Как сообщалось, единственный акционер БМ Банка — Банк ВТБ (РФ) 19 марта 2018 года одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица. В марте-2018 НБУ получил от БМ Банка ходатайство о согласовании плана прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.
БМ Банк основан в 2005 году. Банк ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы. Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов БМ Банк занимал 65-е место (710,874 млн грн) среди 83 действовавших в стране банков.
НБУ во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» продлил санкции в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.
Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ № 24 от 15 марта 2018 года «О внесении изменений в постановление правления НБУ № 654 от 1 октября 2015 года», которое вступило в силу с 16 марта 2018 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/blodka