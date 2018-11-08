Гройсман похвастался успехами в борьбе с контрабандой

Борьба с контрабандой ежедневно дает в госбюджет Украины почти 400 миллионов гривень. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.

«Среднесуточные поступления с таможни: июнь 2018 — 1,33 млрд грн, октябрь 2018 — 1,76 млрд грн. Фактически 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет «плюсом», — отметил Гройсман.

Он напомнил о том, что Кабмин в июне начал новый этап борьбы с контрабандой. За это время якобы обнаружили с десяток схем, которые чаще всего используют контрабандисты.