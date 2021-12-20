Зеленскому уже не доверяет 61% украинцев

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 38% украинцев, говорится в результатах опроса Социологической группы «Рейтинг». В то же время, не доверяют главе государства 61% граждан.

О доверии к бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману рассказали 32% опрошенных. Не доверяют ему 60%.

Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30% респондентов. Еще 41% отметил, что не доверяют бывшему главе парламента. В то же время, четверть опрошенных вообще не знают, кто это.

К лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко выражают доверие 25% украинцев. Не доверяют ей 73%.

Пятому президенту Петру Порошенко доверяют 25% респондентов. О том, что ему не доверяют, рассказали 75% опрошенных.

Сопредседателю «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 22% украинцев, а не доверяют 61%. В то же время, 15% не знают, кто это.

Опрос был проведен 14-16 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 2000 респондентов методом опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) во всех регионах кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.