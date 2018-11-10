Гройсман озвучил максимум, на который может подорожать тепло

Из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не больше, чем на 16%. Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

«Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены на газ — важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более, чем на 16%, — сказал Гройсман.

«Если речь идет о 70%, значит, кто-то под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого», — добавил премьер.

Отметим, что тарифы на тепло в Киеве собираются поднять на треть.