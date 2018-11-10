Активистки Femen попытались провести акцию у Триумфальной арки в Париже

Представительницы феминистского движения Femen попытались в субботу утром организовать акцию у Триумфальной арки в Париже, где пройдет главная церемония, посвященная окончанию Первой мировой войны. Об этом сообщил телеканал BFM.
Обнаженные по пояс девушки с плакатами в руках вышли к установленным на площади Шарля де Голля трибунам, однако вскоре их увели сотрудники полиции.
#femen #arc de triomphe @Europe1 ... un peu d animation en ce samedi matin #arcdetriomphe #paris pic.twitter.com/MpI9aF0IOK— david vigery (@davidvigery) 10 ноября 2018 г.
Отметим, что безопасность в Париже 11 ноября обеспечивают более 10 тыс. полицейских и жандармов. По информации префектуры парижской полиции, в местах, где пройдут основные мероприятия в рамках программы празднования, будут установлены периметры безопасности, а также введены специальные меры контроля.
Кульминацией торжеств, посвященных столетию окончания Великой войны, как называют во Франции Первую мировую войну, станет церемония у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе главы государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций. Лидеры отдадут почести погибшим, посетят вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.
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