Активистки Femen попытались провести акцию у Триумфальной арки в Париже

Представительницы феминистского движения Femen попытались в субботу утром организовать акцию у Триумфальной арки в Париже, где пройдет главная церемония, посвященная окончанию Первой мировой войны. Об этом сообщил телеканал BFM.

Обнаженные по пояс девушки с плакатами в руках вышли к установленным на площади Шарля де Голля трибунам, однако вскоре их увели сотрудники полиции.

Отметим, что безопасность в Париже 11 ноября обеспечивают более 10 тыс. полицейских и жандармов. По информации префектуры парижской полиции, в местах, где пройдут основные мероприятия в рамках программы празднования, будут установлены периметры безопасности, а также введены специальные меры контроля.

Кульминацией торжеств, посвященных столетию окончания Великой войны, как называют во Франции Первую мировую войну, станет церемония у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе главы государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций. Лидеры отдадут почести погибшим, посетят вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.