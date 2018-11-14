Курс Bitcoin резко снизился – уже менее $6000

Вечером 14 ноября среднерыночный курс биткоина резко снизился — с $6290 до $5920. За несколько часов цена криптовалюты опустилась до трехмесячного минимума, в последний раз она была такой же низкой в середине августа.

В то же время общая капитализация рынка цифровых денег сократилась на 9,5% — с $211 млрд до $191 миллиарда. Большинство цифровых денег потеряли значительную часть от цены и торгуются в «красной зоне» — курс Ethereum упал на 12,6%, до $182, стоимость токена XRP от Ripple — на 15,4%, до $0,43. Bitcoin Cash подешевел на 17,6%, сейчас его цена составляет $435.