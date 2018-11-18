Бывший канцлер Шрёдер обвинил США в том, что те обращаются с Германией как с оккупированной страной

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подверг резкой критике торговую политику Соединенных Штатов и призвал власти ФРГ не бояться китайских инвесторов. Его слова приводит телеканал NTV.

«Нам не может нравиться, что с нами обращаются как с оккупированной страной», — сказал Шрёдер. «Когда я наблюдаю за действиями американского посла в Германии, то у меня возникает впечатление, что он считает себя скорее офицером оккупационных сил, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — добавил экс-канцлер.

Шрёдер считает, что в сложившейся ситуации власти Германии должны искать союзников, разделяющих схожие интересы. «Те, которых затрагивают конфликты, вызываемые США, неизбежно должны сблизиться друг с другом», — полагает он.

Политик призвал власти ФРГ «решительно отстаивать экспортные интересы на китайском рынке» в свете торгового конфликта между США и КНР. Одновременно Шрёдер призвал правительство ФРГ не страшиться китайских инвесторов.