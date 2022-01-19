Главы МИД Германии, Франции и США завтра встретятся в Берлине

Глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг в Берлине принимает своих коллег из Франции, США и Великобритании, сообщает пресс-служба МИД.

«Глава МИД Анналена Бербок завтра в первой половине дня встретится в МИД для переговоров с коллегами из Франции Жан-Ивом ле Дрианом и США Энтони Блинкеном, а также с заместителем министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймсом Клеверли», — сообщает ведомство.

После встречи запланированы двусторонние переговоры Бербок и Блинкена, а затем пройдет пресс-конференция.