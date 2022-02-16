Украинцам нравятся визиты международных лидеров в страну

50% украинцев уверены, что последние визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 12-13 февраля.
Согласно исследованию, еще четверть опрошенных считают, что визиты никак не влияют, 17% думают, что такие визиты скорее вредят Украине.
Так, около 60% опрошенных считают, что США и Великобритания в переговорах по Донбассу защищают интересы Украины, треть считают, что у этих стран нейтральная позиция.
55% опрошенных думают, что ОБСЕ в переговорном процессе занимает нейтральную позицию, 28% — защищает интересы Украины, 5% — защищает интересы России.
Также 58% украинцев считают, что Франция нейтральную позицию, 26% — защищает интересы Украины, 8% — защищает интересы России. 69% опрошенных считают, что Германия нейтральную позицию, 13% — защищает интересы Украины, 13% — защищает интересы России.
По данным опроса, 43% украинцев считают, что международная политика Украины двигается в правильном направлении, 46% — что в неправильном, еще 11% затруднились ответить. В то же время, оценивая дела в целом в стране, 67% считают, что они двигаются в неправильном направлении, 25% — в правильном, 7% — не определились.
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