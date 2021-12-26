The Washington Post: Россия может напасть на Украину не нас суше, а на море

В настоящее время Азовское море уже стало районом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, считает издание The Washington Post.
Оно пишет, что «есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины».
Газета напоминает, что американская разведка предупредила, что Россия уже в начале следующего года может начать широкомасштабное военное нападение на Украину.
Она подчеркивает, что международное внимание сконцентрировано на концентрации российских войск на сухопутных границах Украины, но если вторжение начнется с моря, украинские силы окажутся в значительной степени бессильными.
Это, пишет издание, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье», — заявил он газете.
Министр добавил: «В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий».
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