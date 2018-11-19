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США могут передать Украине фрегаты Oliver Perry

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США могут передать Украине фрегаты Oliver Perry

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко подтвердил, что украинская сторона получила предложение от США передать два фрегата типа Oliver Hazard Perry. Об этом сообщает «5 канал».

«Действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа Oliver Perry», — сказал Воронченко. Он добавил, что эти корабли были выведены из состава американских ВМС в 2013–2015 годах.

По словам Воронченко, эти предложения прорабатываются Киевом. В частности, изучается то, как Украина будет принимать корабли и в каком состоянии, а также их стоимость, добавил он.

В октябре СМИ писали о том, что США предложили ВСУ военно-техническую помощь, в том числе передать фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее предложение, якобы, Вашингтон направил Минобороны Украины через военного атташе посольства в Киеве.

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Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» — океанский эскортный корабль, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп.

Серия из 51 корабля была построена в период с 1977 по 1989 год: еще 20 кораблей были построены по лицензии в Австралии, Испании и на Тайване.

В настоящее время, на 12 октября 2008 г. фрегаты УРО типа «Оливер Хазард Перри» состоят на вооружении 8 государств мира. ВМФ США последовательно выводит их состава своего флота, меняя на боле современные.

США, ВМС Украины, Oliver Hazard
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