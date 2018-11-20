Украинцы лучше относятся к Брежневу, чем к Бандере

47% украинцев положительно относятся к бывшему генсеку СССР Леониду Брежневу и только 36% имеют такое же отношение к экс-лидеру ОУН Степану Бандере. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
«47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно — 34%), к Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся по 30% респондентов», — отчитываются социологи.
Кроме того, как показал опрос, граждане Украины скорее отрицательно, чем положительно, относятся к Владимиру Ленину и Михаилу Горбачеву (четверть положительно, а 51-52% отрицательно). Хуже отношение к Иосифу Сталину — 21% положительно, 58% отрицательно.
Социологи отмечают, что за последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось.
«Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I — ухудшилось», — говорится в исследовании.
Согласно опросу, российских и советских исторических фигур значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах. За исключением Горбачева, к которому лучше относятся на западе.
«С другой стороны такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на западе. Зато Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины», — отмечают исследователи.
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