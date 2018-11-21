Wizz Air может возобновить работу в Украине своей «дочки»

Лоукостер Wizz Air намерен возобновить работу украинской авиакомпании «Визз Эйр Украина» в 2019 году. Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко и генерального директора Wizz Air Джозефа Варади, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Участники встречи обсудили законодательные, регуляторные и экономические условия, необходимые для достижения финальных договоренностей в рамках долгосрочного бизнес-предложения. Восстановление деятельности „Визз Эйр Украина“ способствовало бы развитию украинской авиационной отрасли... Кроме того, это позволило бы создать около 6000 локальных рабочих мест, как прямых так и в смежных отраслях», — сообщили в компании.
Отмечается, что восстановление «Визз Эйр Украина» позволит расширить сеть лоукост-маршрутов авиакомпании в/из Украины благодаря инвестициям в $2,5 млрд, которые будут осуществлены для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.
«Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 млн в год до 2025 года», — отметили в Wizz Air.
Напомним, «Визз Эйр Украина» прекратила работу в апреле 2015 года. Такое решение было принято в связи с боевыми действиями на Востоке Украины, девальвацией и нестабильностью гривны.
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