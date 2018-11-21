Взлетят или нет? Что происходит с аэропортами в регионах

В Украине функционируют 50 аэропортов, создано не менее пяти авиахабов, половина населения страны регулярно пользуется авиационными услугами. Так представляют себе будущее отрасли чиновники Мининфраструктуры. Соответствующие цели поставлены в «Национальной транспортной стратегии до 2030 года». По словам главы ведомства Владимира Омеляна, стратегия уже воплощается в жизнь. Недавно министр объявил о строительстве первого за время независимости аэропорта — на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Новость о строительстве нового аэропорта возле поселка Соленое «взорвала» Интернет. Нужен ли он сейчас, и стоит ли тратить государственные средства на этот проект? На эти вопросы пока нет ответа. Так же непонятно, как достичь цели в 50 аэропортов, учитывая проблемное состояние региональных аэропортов.

В Украине сейчас работают 17 аэропортов — это те, у которых есть действующие сертификаты на авиаперевозки. Наибольшую долю пассажиропотока и грузопотока, по словам Владимира Омеляна, аккумулируют два столичных аэропорта.

За девять месяцев 2018 пассажиропоток через украинские аэропорты составил 15,6 млн. человек. Омелян прогнозирует, что нынешний год может стать рекордным — эта цифра способна вырасти до 20 млн пассажиров. Среди лидеров поставщиков трафика — аэропорты Киева, Львова, Харькова и Одессы. Приличные позиции в этом списке занимают такие региональные аэропорты как Запорожье и Днепр. Значительный прирост объема пассажирских перевозок зафиксировали в 2018 в аэропортах Херсона и Черновцов.

Каким был 2018 для региональных аэропортов

Безусловно, одно из главных событий — это анонсированное Омеляном строительство аэропорта возле поселка Соленое на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Возведение аэропорта обещают начать в 2019 году. Первый транш на проект «Приднепровье» составит 200 млн грн. По утверждению министра, проект планируется реализовать в течение двух лет.

«Это правильное стратегическое решение для страны — построить воздушные ворота для Днепра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старые, ведя перманентную борьбу за открытое небо», — добавил Омелян.

Ранее с анонсом строительства воздушной гавани в Соленом выступил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов. Он сообщил, что в проект госбюджета внесли правку о получении 1 млрд грн на реализацию замысла. Это первое строительство аэропорта во времена независимой Украины. Также в последнее время за модернизацию инфраструктуры взялись немало регионов.

В частности, масштабная реконструкция началась в Одессе. Там построили новый терминал, завершается возведение взлетно-посадочной полосы. В Мининфраструктуры уверяют, что к концу 2018 проект ВПП будет завершен, а первые рейсы с новой полосы начнут летать во второй половине 2019 года.

Кроме того, в апреле 2018 начался ремонт в полтавском аэропорту. Там отремонтировали терминал, дорожки для руления и взлетно-посадочную полосу. В конце 2017 года Кабмин предоставил аэропорту «Полтава» статус международного.

Этот же статус вскоре получит житомирский аэропорт. Процесс длится около года, рассказывает Тарас Стригуненко, директор украинской авиакомпании YanAir, которая арендует там помещение. По его словам, аэропорт готов к международным полетам — там отремонтировали терминал и закупают оборудование.

Запорожье

С запорожского аэропорта ежедневно вылетают до 12 рейсов, в частности в Турцию, Польшу и Египет. В декабре 2017 года здесь начали строить терминал, а в сентябре 2018 завершили каркас и взялись за отделочные работы.

Аэропорт — собственность городского совета, поэтому основные средства на обновление поступают из городского бюджета и от самого предприятия. По словам заместителя директора КП «Международный аэропорт» Запорожье" Алексея Дубревского, проектно-сметная документация проекта составляет около 540 млн грн.

«У нас работает инвестиционная программа, инициированная городским головой, и частью этой программы является комплексная модернизация инфраструктуры аэропорта», — говорит он.

Кроме того, в 2017 году в аэропорту частично отремонтировали взлетно-посадочную полосу. Теперь, по словам Дубревского, она сможет работать еще два или три года. Это время планируют использовать для строительства новой полосы.

Николаев

19 ноября из аэропорта «Николаев» впервые после многолетнего перерыва был выполнен авиарейс. Самолет авиакомпании AeroJet Airlines вылетел в Киев (Жуляны). Последний регулярный рейс в аэропорту был совершено весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

Эксперты не раз называли Николаевскую область перспективным регионом в связи с большим туристическим потенциалом. В начале 2017 Николаевская ОГА, на балансе которой находится местный заброшенный аэропорт, взялась за его ремонт.

Не обошлось без коррупционного скандала. Местные журналисты рассказывали, что работы в аэропорту начались еще до объявления официального тендера.

«План был, чтобы победила фирма, которая уже начала работать на объекте. Тендер выиграла другая фирма. В этом весь казус: киевское предприятие приехало выполнять работы, а они уже выполнены», — говорит журналист Андрей Лохматов.

По его словам, фирма, которая занималась ремонтом, подала иск на николаевский аэропорт на 43 млн грн за то, что выполнила работы без договора. Между сам аэропорт почти готов к запуску, говорит директор предприятия.

«Реставрация — в активной фазе, запуск состоится в скором времени. На очереди — сертификация наземной службы, обслуживание пассажиров в зале, администрирование», — рассказывает директор КП «Международный аэропорт» Николаев" Федор Барна.

Коррупционный скандал, связанный с предприятием, он не комментирует. По словам директора, это произошло еще до назначения на эту должность.

Закарпатье

В Закарпатской области нет ни одного рабочего аэропорта. С ужгородского аэропорта регулярные рейсы не осуществлялись с 2016 года из-за близости аэропорта к словацкой границе. Осуществляя взлет и посадку, украинские пилоты каждый раз нарушали воздушное пространство Словакии.

Ситуацию урегулировал договор о воздушном пространстве между странами, однако он перестал действовать два года назад. Чтобы возобновить полеты, ужгородском аэропорту нужно получить сертификат Европейского агентства авиационной безопасности. Аудит почти завершился, и к концу 2018 году с аэродрома обещают запустить регулярный рейс Киев — Ужгород. Однако из-за физических ограничений у ужгородского аэропорта нет большой перспективы, говорит Омелян. Поэтому основным аэропортом для Закарпатья может стать бывший военный аэропорт в Мукачево.

«Готовим плацдарм на базе старого мукачевского аэропорта ... Этот город мы превратим в железнодорожный хаб, поэтому логично, что там будет аэродром», — рассказывал в интервью «Экономической правде» Владимир Омелян.

Хотя существует КП «Международный аэропорт» Мукачево «, на месте бывшего военного аэродрома — почти 230 га разрушенной инфраструктуры. Плиты взлетно-посадочной полосы демонтировали и продали, теперь там растет трава. На КП работают шесть охранников, а его директор Федор Фелди одновременно исполняет обязанности бухгалтера. Тем не менее, Омелян надеется на достаточное финансирование нового аэропорта.

Откуда деньги на аэропорты

В целом Министерство инфраструктуры просило выделить на развитие региональных аэропортов 10 млрд грн. Хотя государственный бюджет на 2019 еще не утвержден, уже известно, что сумма на эти цели будет существенно меньше.

«У нас ключевой вопрос — хотя бы в нескольких аэропортах в 2019 году заложить строительство летных полос. Бегаю по всем инстанциям, чтобы убедить аккумулировать ресурс на Днепр, на Закарпатскую область, чтобы хотя бы два-три аэропорта сделать. Строительство одной взлетной полосы — это 2 3 млрд грн », - говорит Омелян.

Он также хочет получить средства на развитие аэропорта в Бердянске. Однако это выглядит нереалистично на фоне трудностей в Днепре и на Закарпатье, отмечает министр.

Некоторые опрошенные эксперты отмечают, что региональные аэропорты имеют перспективы для развития, но 50 аэропортов до 2030 года в стране открыть не удастся. Помешать этим планам может реальное состояние доходов населения, говорит директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк. Он добавляет, что важную роль в становлении региональных аэропортов должна играть местная власть. Сейчас большинство украинских аэропортов находятся в коммунальной или государственной собственности и лишь несколько — в частной.

«Некоторые города, например, Мариуполь и Запорожье, довольно активны в отношении развития своих аэропортов, а некоторые не совсем понимают, как пользоваться этими механизмами. Наверное, нужно определенное время на подготовку», — говорит Волк.

Кто будет инвестировать в украинские аэропорты

Госбюджет не сможет выделить средства, чтобы с нуля построить большое количество аэропортов, говорит секретарь общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце. Если же для развития региональных аэропортов будут привлечены механизмы государственно-частного партнерства, проект может стать успешным, предполагает он.

Впрочем, даже такой подход может содержать немало подводных камней. «Инвестору нужно будет ходить к каждому владельца и договариваться. Это сложный, бюрократический и непонятный для бизнеса процесс», — говорит Долинце.

В начале 2018 Министерство инфраструктуры обратилось к Международной финансовой корпорации с запросом о помощи в развитии аэропортов в регионах. Представительство МФК в Украине согласилось содействовать государству в поисках инвестора.

«Некоторые региональные аэропорты могут быть интересными для частных инвесторов. Мы смотрели бы на аэропорты в Одессе, Запорожье, Херсоне и Виннице. Можно было бы структурировать жизнеспособные проекты, которые помогут получить дополнительные инвестиции », - рассказывает старший инвестиционный советник IFC по проектам ГЧП Олег Кудашов.

Инвестору неинтересно вкладывать средства только в один региональный аэропорт, потому что он генерирует небольшой пассажиропоток, говорит Омелян. ГЧП для украинских аэропортов возможно по схеме, когда потенциальный инвестор вкладывает средства в аэропорт с большим пассажиропотоком и в два-три дополнительные объекта, добавляет министр.

«Мы с МФК уже разработали четкий план действий и надеемся начать аэропорта „Львов“. Берем его и еще один-два региональных аэропорта. Это могут быть Черновцы и Херсон. Инвестор берет этот пул и вкладывает средства. Почему мы так делаем?

„Львов“ и „Борисполь“ — прибыльные, они генерируют доходы, а региональные аэропорты все еще очень маленькие», — отмечает министр инфраструктуры.

В Центре транспортных стратегий предполагают, что возможными инвесторами в украинские региональные аэропорты могут стать крупные международные компании: Vinci Airports, Fraport, Groupe ADP, TAV Airports Holding, Avi Alliance.

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