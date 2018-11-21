«Укрзализныця» обещает скоро разблокировать продажу билетов на праздники

Укрзализныця откроет продажу билетов на все поезда, которые будут курсировать после 9 декабря, с 26 ноября. Об этом сообщает сайт компании.
«Продажа билетов на все поезда, курсирующие с 9 декабря 2018 года, будет открыта с 26 ноября. Билеты появятся в продаже на портале бронирование билетов booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах в ближайшее время», — говорится в сообщении.
В Укрзализныце объяснили, что сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры и запуском скоростного экспресса в аэропорт «Борисполь».
Также сейчас учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава.
Отмечается, что с 9 декабря вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.
«Также заканчивается работа по назначению дополнительных поездов, и уже с 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников», — подытожили в Укрзализныце.
Отметим, сейчас на сайте Укрзализныци невозможно купить билеты на даты после 9 декабря.
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