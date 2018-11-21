Полиция готова силой разблокировать перекрытые «бляхерами» дороги

Полиция призывает водителей нерастаможенных авто разблокировать дороги и проводить акции протеста в рамках правового поля, не нарушая прав других граждан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду.

«В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций — к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры полицейского принуждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на среду полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках статьи 279 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы. Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттер заявляет, что «либеральная лояльность к „евробляхерам“ закончилась там, где они превратили право на протест в ущемление прав других».

«Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения — жестко», — делает также заявление Аваков.

Напомним, что сегодня в ряде регионов Украины продолжаются массовые акции протеста водителей транспортных средств на еврономерах. По предварительным подсчетам правоохранителей, по состоянию на утро общее количество участников в целом по стране составляло более тысячи человек.