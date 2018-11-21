Порошенко придумал свое название для Днепропетровской области

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект (№ 9310) о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
«Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект „О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)“. Документ предусматривает переименование Днепропетровской области на Днепровскую», — пояснила пресс-служба главы государства.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» определено, что к символике коммунистического тоталитарного режима относятся, в частности, названия областей, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР.
«Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа», — написал Порошенко на странице в Фейсбук.
Он напомнил, что процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституции.
«Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского — на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую», — подчеркнул глава государства.
Накануне народные депутаты отказались направить в Конституционный суд Украины для получения заключения законопроект (№ 8329) о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Решение о направлении документа в КС поддержали лишь 206 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий тогда высказал надежду на то, что в ближайшее время будет внесен новый проект постановления. «Мы найдем способ, чтобы оно было внесено как можно скорее и мы смогли переименовать», — заверил спикер парламента.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016