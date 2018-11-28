В НБУ объяснили, что происходит с гривной

Ситуация на наличном валютном рынке на сегодняшний день является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Для обеспечения стабильности на валютном рынке НБУ продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Нацбанк имеет для этого достаточно ресурсов — объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, Нацбанк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок.

«Ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора», — заявили в НБУ.

«Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами», — отметила пресс-служба регулятора.

Напомним, что в последнее время курс доллара существенно вырос и на «черном рынке» в день обсуждения в Раде военного положения достигал значений в 30 и более гривен за доллар.