В НБУ объяснили, что происходит с гривной

Ситуация на наличном валютном рынке на сегодняшний день является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Для обеспечения стабильности на валютном рынке НБУ продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Нацбанк имеет для этого достаточно ресурсов — объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, Нацбанк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок.
«Ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора», — заявили в НБУ.
«Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами», — отметила пресс-служба регулятора.
Напомним, что в последнее время курс доллара существенно вырос и на «черном рынке» в день обсуждения в Раде военного положения достигал значений в 30 и более гривен за доллар.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016