Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

Американская фотомодель, звезда реалити-шоу и основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет, составленный журналом Forbes. Список был опубликован на сайте издания во вторник.
По данным издания, в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Дженнер заработала $166,5 млн, а ее общее состояние составило $900 млн.
На второй строчке рейтинга расположился 27-летний британский поп-музыкант Эд Ширан, заработавший за год $110 млн. На третьем месте оказался 26-летний бразильский футболист Неймар, доход которого составил $90 млн.
В десятку также вошли 28-летняя американская катри-поп-исполнительница Тейлор Свифт, 28-летний музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, 29-летний американский баскетболист Джеймс Харден, 28-летний музыкант Дрю Таггарт, 28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес, 27-летний игрок в американский футбол Дерек Карр и американский гольфист Джордан Спит, которому летом исполнилось 25 лет.
Как отмечает издание, в общей сложности 10 самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей заработали за год более $720 млн.
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