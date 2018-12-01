Войти
Волкер призвал страны Запада ужесточить санкции против России
позиция
Волкер призвал страны Запада ужесточить санкции против России
Порошенко рассказал, кто выиграет в случае отмены выборов
позиция
Порошенко рассказал, кто выиграет в случае отмены выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

автопром
RSS

Tesla вышла на темпы производства тысяча электромобилей в день

306
Tesla вышла на темпы производства тысяча электромобилей в день

Компания Tesla достигла запланированных ранее объемов производства электромобилей Model 3 до 1 тыс. авто в день. Об этом сообщил интернет-портал Electrek, специализирующийся на новостях об электромобилях и возобновляемых источниках энергии.

Он приводит электронное письмо главы Tesla Илона Маска, разосланное подчиненным. В нем Маск подтвердил, что поставленные компанией показатели достигнуты, заявив, что теперь сотрудникам Tesla необходимо сохранить данные объемы производства. «Если вы можете как-то помочь [компании] сохранить объемы производства Model 3 на уровне 1 тыс. авто в день при сохранении отличного качества, то считайте это своим главным приоритетом», — отмечается в письме.

В документе также говорится, что основным сдерживающим фактором в настоящий момент является этап производства кузова, в связи с чем работникам нужно уделить ключевое внимание именно этому процессу. Кроме того, Маск в послании призвал подчиненных выступить с идеями о том, как можно еще более снизить производственные расходы Tesla, пишет Electrek.

В настоящее время электромобили Tesla производятся только в одном месте — на заводе во Фримонте (штат Калифорния), а аккумуляторы — в Рино (штат Невада). 10 июля компания подписала соглашение о строительстве завода по производству электромобилей в Китае, который будет расположен недалеко от Шанхая. По данным СМИ, Tesla инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей.

Читайте также: Порошенко назвал сроки созыва Собора новой церкви

Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд. Базовая цена на авто начинается примерно от $35 тыс.

Tesla, Илон Маск
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 1 декабря 2018
Пятница, 30 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О субъектности и объектности в экономике

Внешние факторы влияют на политику Украины в гораздо большей мере, чем принято считать в экспертном сообществе – наша страна является объектом геополитики. То же самое нужно сказать и об экономике. Достаточно привести одну цифру - доля ВВП Украины в мировом ВВП составляет чуть более 0,1% - и становится ясно: мы ничтожно малы в масштабе мировой экономики, полностью от нее зависим, являясь объектом.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016