Порошенко назвал сроки созыва Собора новой церкви

Объединительный собор украинских церквей, на котором будет избран предстоятель независимой поместной православной украинской церкви, состоится в первой половине или середине декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, точную дату объявит патриарх Константинопольский Варфоломей.
«Вчера синод Константинопольской матери-церкви принял чрезвычайное и историческое решение о созыве объединительного православного собора в Украине. Дату его проведения вскоре объявит патриарх Варфоломей. Я могу уже сейчас сказать, что он состоится в середине декабря, а может — в первой половине декабря», — цитирует Порошенко УНИАН.
Президент пояснил, что на соборе будет избран глава поместной православной украинской церкви, которому и будет вручен томос об автокефалии.
Ранее Порошенко уже объявлял, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви. Синод Константинопольского патриархата одобрил также проект устава независимой Украинской православной церкви.
В РПЦ в середине ноября заявили, что Объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет «канонически ничтожным сборищем».
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