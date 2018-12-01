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Лучший бомбардир в истории сборной Испании переходит в чемпионат Японии

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Лучший бомбардир в истории сборной Испании переходит в чемпионат Японии

Бывший футболист сборной Испании Давид Вилья перешел в японский клуб «Виссел Кобе». Футболист сообщил об этом на своей странице в Twitter. Нападающий перешел в новую команду на правах свободного агента из «Нью-Йорк Сити», где он провел последние четыре сезона. Ранее американская команда сообщила, что не будет продлевать контракт Вильи, который истекает в конце 2018 года.

Одноклубником Вильи в составе «Виссел Кобе» будет Андрес Иньеста, с которым он выступал за «Барселону» и сборную Испании. Иньеста перешел в японский клуб летом 2018 года, заключив трехлетний контракт, по которому он получит за весь срок €90 млн. За «Виссел Кобе» также играет бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски.

Вилья начал футбольную карьеру в 19 лет в с составе «Спортинга Хихон». С 2003 по 2005 год футболист выступал за «Реал Сарагосу», после чего перешел в «Валенсию», где провел пять сезонов. В 2010 году Вилья перешел в «Барселону», а в сезоне-2013/14 выступал за мадридский «Атлетико». В 2014 году нападающий подписал контракт с «Нью-Йорк Сити», выступающем в MLS.

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В составе сборной Испании Вилья выступал с 2005 по 2017 год. Футболист провел за национальную команду 98 матчей, в которых забил 59 голов. Вилья является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, опережая Рауля, который забил за команду 44 мяча и Фернандо Торреса, отличившегося 38 раз.

футбол, Давид Вилья
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