В США объявят национальный траур

Президент США Дональд Трамп объявит в стране общенациональный траур в связи со смертью 41-го президент Джорджа Буша — старшего. Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Президент 5 декабря объявит национальный траур. Он и первая леди приедут на его похороны в кафедральный собор Вашингтона», — говорится в ее заявлении.
«Ночью президента и первую леди уведомили о кончине Джорджа Буша — старшего. У президента Трампа и экс-президент Джорджа Буша — младшего должен состояться телефонный разговор, в ходе которого глава государства намерен выразить глубокие соболезнования от себя, первой леди и всей страны», — отметила Сандерс.
41-й президент США Джордж Буш — старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын — Джордж Буш — младший — был 43-м президентом США, другой сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора Флориды.
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