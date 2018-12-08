В РФ заявили, что украинские корабли могли угрожать Керченскому мосту

В ФСБ РФ заявили, что закрытие Керченского пролива перед захватом военных судов Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста. Об этом заявил на брифинге в субботу первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, передает Интерфакс.

«В первую очередь, это было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале», — сказал он.

По словам Вольского, транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами.

«И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов (по переходу канала — Ред.), могут привезти к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам», — заявил он.

Вольский добавил, что в день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.

Кроме того, он считает неправильным говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России. «Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило», — сказал он.