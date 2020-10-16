Швейцария ввела санкции против компаний, строивших Керченский мост

Швейцария вслед за Великобританией ввела санкции против граждан и компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив, об этом говорится в документах Швейцарского секретариата экономики.

В расширенный санкционный список вошли гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Кроме этого, под санкции подпали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Санкции запрещают в том числе экспорт товаров двойного назначения, ведение финансовых операций без соответствующего разрешения, заключение новых бизнес-контрактов.

В четверг Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, вышеперечисленными двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Керченского моста.

Согласно данным, опубликованным в четверг в «Официальном журнале» ЕС, эти лица принимали участие в проекте соединения железнодорожной инфраструктуры незаконно аннексированного Крыма и России.

Совет принял решение по письменной процедуре. Ограничительные меры, предусмотренные индивидуальными санкциями, вводят запрет на поездки в ЕС и замораживание финансовых активов в Евросоюзе.

Индивидуальные санкции ЕС в отношении лиц и организаций, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были впервые введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург. С 2019 года осуществляет перевозки в Крым, подпав за это под санкции США. «Стройгазмонтаж» — это генподрядчик строительства Керченского моста.