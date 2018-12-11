ЕС сегодня выделяет Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

Европейский Союз передаст Украине первый транш в размере EUR500 млн в рамках программы макрофинансовой помощи EС, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Сегодня ЕС выделяет EUR500 млн макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа», — написал он на своей странице в Твиттер во вторник.
Как сообщалось, 30 ноября 2018 года Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме EUR500 млн.
Согласно обнародованному сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Украина выполнила необходимые условия для получения первой выплаты программы.
К этим условиям, в частности, относятся меры по активизации борьбы с коррупцией, повышению прозрачности реестров компаний, повышению предсказуемости налоговой среды и укреплению управления государственными предприятиями. Также в ЕК отметили важность достижения договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о новом соглашении.
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