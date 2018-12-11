Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Чего ждать Германии и Украине от нового лидера ХДС

Впервые за 18 лет в правящей партии Германии – Христианско-демократическом союзе (ХДС) – сменился председатель. Ангела Меркель больше не занимает эту должность – 7 декабря на съезде в Гамбурге ей на смену избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывшую главу правительства Саара и генерального секретаря ХДС.

Победа Крамп-Карренбауэр была отчасти предсказуемой, но куда менее гарантированной, чем это бывало на предыдущих выборах председателя ХДС. Впервые за долгое время борьба за ключевой пост в партии оказалась действительно конкурентной и интригующей. Крамп-Карренбауэр выиграла лишь во втором туре, набрав 52% голосов против 48% у ее основного конкурента, консерватора Фридриха Мерца.

По своему значению эти выборы можно сравнить разве что с выборами в Бундестаг в сентябре 2017 года. Новому председателю ХДС предстоит решить немало вопросов – от восстановления единства в теряющей популярность ХДС до формирования собственного политического имиджа в масштабах всей страны и подготовки к посту федерального канцлера.

АКК или «мини-Меркель»?

Многим наблюдателям позиции Крамп-Карренбауэр казались куда менее прочными, чем в свое время были у ее наставницы Ангелы Меркель. В 2000 году Меркель избралась председателем ХДС, получив более 95% голосов делегатов партийного съезда. И это притом, что партия тогда находилась в оппозиции, а против Меркель играло то, что именно она добилась отставки с поста председателя партии Гельмута Коля, который стал политическим отцом не только объединенной Германии, но и самой канцлерин.

Крамп-Карренбауэр в куда лучших условиях смогла победить Фридриха Мерца лишь с небольшим перевесом. Многие всерьез полагали, что партию возглавит Мерц – успешный бизнесмен, непримиримый противник Меркель и ставленник крупного бизнеса, обещавший вернуть ХДС к ее традиционной правой и консервативной роли. Возможно, ключевую роль в победе Крамп-Карренбауэр сыграла именно поддержка Меркель, которую, несмотря на критику, продолжают считать де-факто лидером партии.

Теперь Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) предстоит сформировать собственный имидж федерального политика, потому что оппоненты и недоброжелатели не перестают повторять фразы про «мини-Меркель» или «Меркель 2.0».

Это отчасти оправданно – сама АКК выбрала в качестве слогана своего партийного лидерства «преемственность», открывая простор для критики со стороны и Левых (Die Linke), и «Альтернативы для Германии» («АдГ», AfD), и консервативного крыла самой ХДС. Однако при всей схожести политического стиля между АКК и Меркель есть и серьезные отличия.

Крамп-Карренбауэр по силам выстроить себе более традиционный для консерваторов имидж. В ее пользу играет происхождение (Крамп-Карренбауэр уроженка Западной Германии, а Меркель выросла в ГДР), большая религиозность и приверженность традиционным семейным ценностям. Крамп-Карренбауэр не всегда разделяла позицию канцлерин – например, выступала против того, чтобы называть однополые союзы браком, предлагала жестче регулировать миграционную политику. Правильное использование этих факторов в сочетании с формирующейся собственной командой поможет АКК превратиться из тени Меркель в самостоятельного политика.

Еще одной не менее важной задачей для Крамп-Карренбауэр станет преодоление раскола в ХДС и шире – кризиса всей партийной системы Германии. Ангела Меркель считается сильнейшим политическим лидером в Европе – она остается у власти уже 13 лет, пережив тяжелейшие кризисы, от долгового и миграционного до украинского и брекзита. Однако эра Меркель дороже всего обошлась именно ХДС. С 2005 года христианские демократы прошли путь от правых консерваторов до центристов, попутно став похожими на социал-демократов до степени смешения. Итогом такой политики стало бегство части политиков-консерваторов, а с ними и избирателей к новой федеральной силе – популистской «Альтернативе для Германии».

Традиционные союзники ХДС по блоку – баварский Христианско-социальный союз (ХСС) и партнеры по большой коалиции – социал-демократы (СДПГ) также теряют популярность в пользу партий с более выраженной позицией – Зеленых и «АдГ». Так что продолжение центристского курса ХДС чревато для партии дальнейшим снижением поддержки.

Именно по этой причине столь сильными были позиции консерватора Мерца и столь велико временное разочарование победой Крамп-Карренбауэр. Многим казалось, что разворот от центра к истокам – правому консерватизму – позволит ХДС не только вернуть симпатии консерваторов, но и привлечет часть националистически настроенных избирателей. Так что Крамп-Карренбауэр еще предстоит как-то учесть эти пожелания и постараться выстроить отношения с консерваторами внутри своей партии.

Новый председатель ХДС и Германия

Для немецкой политической системы и Германии в целом победа АКК на выборах лидера ХДС скорее благо. У Крамп-Карренбауэр хорошие отношения с действующим канцлером, а значит, правящая коалиция, сформированная с таким трудом, сохранится. Соответственно, сохранится и правительство Ангелы Меркель, выразившей готовность работать в должности канцлера до выборов 2021 года.

Если бы председателем ХДС избрали Фридриха Мерца, который не простил Меркель своего изгнания из партии, то он, скорее всего, попытался бы сместить канцлерин, спровоцировав кризис в правящей коалиции. Дальше Германию ждали бы новые парламентские выборы с малопредсказуемыми результатами.

У всех участников правящей коалиции (ХДС/ХСС, СДПГ) популярность сейчас падает, у Зеленых и «Альтернативы для Германии» – растет. Это означает, что досрочные выборы привели бы либо к формированию черно-зеленой коалиции (ХДС/ХСС и Зеленые), либо к правительственному кризису с непредсказуемыми последствиями.

Победа АКК позволит Германии более-менее спокойно пережить предстоящие три года. С другой стороны, за это время новому лидеру ХДС придется не только сформировать собственный и новый партийный имидж, чтобы в 2021 году выйти к избирателям с чем-то большим, чем «преемственность», но и выработать решения многим чувствительным для Германии проблемам.

Острее всего сейчас стоит вопрос миграционной политики. Крамп-Карренбауэр не отрицает важность принципа открытых границ, но вместе с тем выступает за то, чтобы усилить контроль над миграционными потоками и ускорить высылку тех, кому было отказано в убежище на территории Германии.

Россия и Украина

Тема отношений с Россией и ситуация в Украине также не осталась без внимания кандидатов на пост главы ХДС. Крамп-Карренбауэр высказалась довольно жестко о том, что Германия и ЕС должны отреагировать на инцидент в Керченском проливе и закрыть европейские порты всем российским судам, приписанным к портам акватории Азовского моря. АКК не отрицает необходимость диалога с Россией, но добавляет, что диалог не должен быть самоцелью и восстановление отношений России и Запада зависит в первую очередь от российской стороны. Зато в отличие от Мерца Крамп-Карренбауэр не стала критиковать «Северный поток – 2».

Провозглашенная Крамп-Карренбауэр преемственность означает, что отношения России и Германии по-прежнему будут развиваться лишь в виде экономического сотрудничества, ограниченного санкционным давлением, с возможным частичным прогрессом по линии контактов гражданского общества. Однако с АКК связаны два фактора, которые. без сомнений, повлияют на развитие отношений между ФРГ, Россией и Украиной.

При всей жесткости и последовательности давления на Россию из-за украинского вопроса Ангела Меркель если и не считает себя главным специалистом по России в Берлине и на Западе, то по крайней мере имеет собственное мнение о российской внутренней и внешней политике – не в последнюю очередь благодаря своему происхождению и знанию русского языка. Кроме того, несмотря на отсутствие личной симпатии между Меркель и Путиным, за годы пребывания у власти они смогли выстроить довольно неплохие рабочие отношения.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, если станет канцлером, будет куда больше полагаться как на своих коллег в Ведомстве федерального канцлера и Министерстве иностранных дел, так и на стороннюю экспертизу. Из-за этого восточная политика Германии станет сильнее зависеть от того, какие политики и эксперты окажутся в команде новой канцлерин.

Другой ключевой переменной в уравнении отношений ФРГ с Россией и Украиной станет состав новой правящей коалиции после следующих парламентских выборов. Блок ХДС/ХСС, скорее всего, сохранит свое лидерство, но сложности с выбором партнера по коалиции неизбежны. Учитывая падение рейтингов социал-демократов, новая большая коалиция ХДС/ХСС – СДПГ вряд ли получится. Вступать в союз с «Альтернативой для Германии» невозможно, а перспективы Свободной демократической партии (FDP) туманны.

Поэтому единственным возможным партнером для Крамп-Карренбауэр почти наверняка станут Зеленые, известные своим скептическим отношением к российской внутренней и внешней политике.

Вместе с тем при всей важности личности лидера крупнейшей политической силы Германии переоценивать ее влияние на российско-немецкие и украино-немецкие отношения не стоит. Страны бывшего СССР давно перестали быть ключевым внешнеполитическим приоритетом ФРГ. Для Германии сейчас важнее всего сохранить и углубить интеграцию в рамках Европейского союза. Именно стремление сохранить единство ЕС и будет формировать политику Германии в отношении Востока в дальнейшем.

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