ЕС с 2014 года выделил Украине €17 млрд грантов и льготных кредитов

Евросоюз уже успел выделить Украине с 2014 года €17 млрд в виде грантов, льготных кредитов и гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг Еврокомиссия.
«С начала конфликта в Украине в 2014 году ЕС и европейские финансовые институты уже предоставили Украине €17 млрд грантов и кредитов, включая гуманитарную помощь и помощь социально-экономического развития», — сообщила ЕК.
Из этих денег €5,9 млрд составляют программы макрофинансовой помощи, главная цель которых — реструктуризация и помощь в обслуживании других долгов Украины. €9,5 млрд — это льготные целевые кредиты по линии Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а €1,7 млрд — это программы двустороннего сотрудничества со странами ЕС.
Еврокомиссия не приводит данных об эффективности использования этих средств.
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