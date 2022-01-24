Еврокомиссия предложила Украине 1,2 млрд евро экстренной помощи

Европейская комиссия предложила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро экстренной макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Сегодня я объявляю новый пакет финансовой помощи стране по экстренным займам и грантам. Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее примут этот пакет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае принятия решения будет быстро выплачен первый транш в размере 600 миллионов евро.

«Более того, скоро мы начнем работу над второй, долгосрочной программой для поддержки усилий страны по модернизации. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по поддержке государства и устойчивости», — говорится в заявлении.

Напомним, в июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Первый транш в 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй — в октябре 2021 года.