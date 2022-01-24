Еврокомиссия предложила Украине 1,2 млрд евро экстренной помощи

Европейская комиссия предложила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро экстренной макрофинансовой помощи.
Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Сегодня я объявляю новый пакет финансовой помощи стране по экстренным займам и грантам. Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее примут этот пакет», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в случае принятия решения будет быстро выплачен первый транш в размере 600 миллионов евро.
«Более того, скоро мы начнем работу над второй, долгосрочной программой для поддержки усилий страны по модернизации. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по поддержке государства и устойчивости», — говорится в заявлении.
Напомним, в июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.
Первый транш в 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй — в октябре 2021 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016