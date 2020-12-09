Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро помощи, Зеленский благодарен

Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19, сообщила в среду пресс-служба ЕК.
Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: «Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий».
Он также напомнил, что это — первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, который «подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество». «Я желаю правительству Украины в 2021 год выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС», — подчеркнул вице-президент ЕК.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарио Европейский Союз, главу и исполнительного замглавы Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен и Валдиса Домбровскиса за предоставление макрофинансовой помощи Украине.
«Благодарен нашим партнерам... за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Это весомый сигнал поддержки экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине», — написал Зеленский в своем Twitter в среду.
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