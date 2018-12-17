В России госкомпании обязали отказаться от иностранного софта

Первый зампред правительства и глава Минфина РФ Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа.
В соответствии с новой директивой Силуанова госкомпании спустя десять дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, где госпредставители должны одобрить директиву. После этого госкомпании в двухмесячный срок должны утвердить план перехода на российский софт — до 2021 года его доля должна превысить 50%.
Аналогичные задачи должны быть поставлены перед дочерними структурами.
Не все госкомпаниии готовы уже сейчас перейти на отечественное программное обеспечение. Источник «Ведомостей», близкий к «Аэрофлоту», указывает, что ускоренное импортозамещение грозит снизить конкурентоспособность авиакомпании и доходы. Это в свою очередь может отразиться на цене билетов.
От российских госкомпаний начала перехода на отечественный софт еще в 2015 году потребовал Владимир Путин, а в ноябре того же года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запретило госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России.
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