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В ООН сегодня будут голосовать за резолюцию по Крыму и Азовскому морю

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В ООН сегодня будут голосовать за резолюцию по Крыму и Азовскому морю

В понедельник, 17 декабря, Генеральная Ассамблея ООН будет голосовать за инициированный Украиной проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». Об этом рассказал в комментарии Укринформу представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Резолюция, среди прочего, делает упор на прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией как государством-оккупантом Крымского полуострова, создает угрозы не только для безопасности и стабильности Украины, но и более широкого региона Европы, а также требует от Москвы вывести свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию территории Украины », - сказал он.

Дипломат напомнил, что документ подан на рассмотрение Генассамблеи не только Украины, его соавторами стали 40 государств. Он убежден, что именно сейчас необходим четкий сигнал Кремлю от международного сообщества.

«Если аппетиты Кремля не унять сейчас, Крымом и Черным морем они не ограничатся. Международное сообщество должно дать четкий ответ агрессору о том, что его действия в Крыму и акваториях Черного и Азовского морей являются незаконными, неприемлемыми и за них придется отвечать », - заметил он.

Кроме того, в проекте документа содержится требование прекратить притеснения свободы судоходства в регионе, упоминается последнее нападение на украинские корабли ВМС.

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«В документе также осуждается растущее военное присутствие России в частях Черного и Азовского морей, притеснения (относительно передвижения — ред.) коммерческих кораблей и препятствование международному судоходству, а также содержится требование немедленно освободить захваченные 25 ноября вблизи Керченского пролива три корабля ВМС Украины вместе с их экипажами », - отметил Николенко.

Заседание начнется в 22.00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на сайте ООН.

ООН, Крым, Азовское море
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