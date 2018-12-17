УПЦ собирает внеочередное заседание синода

В понедельник состоится внеочередное заседание синода Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня состоится внеочередное заседание священного синода, во время которого будут решаться вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской православной церковью», — говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 15 декабря в Украине была создана Украинская поместная православная церковь. В ее создании приняли участие и несколько епископов УПЦ.