Как Германия может остановить «Северный поток-2» и какой ценой

Украина, страны Восточной Европы и всё больше — США. Критики строительства газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из России в Германию усилили призывы к правительствам стран ЕС и особенно ФРГ остановить проект. Палата представителей Конгресса США приняла 11 декабря «в основном символическую», как отмечает агентство Bloomberg, резолюцию. В ней говорится, что проект снизит европейскую энергобезопасность. Через день — резолюцию с призывом заблокировать «Северный поток-2» принял Европарламент.

До этого администрация Белого дома заявляла, что изучает возможность введения санкций в отношении европейских участников проекта. В самой Германии ноябрьское противостояние России и Украины в Керченском проливе на какое-то время вернуло тему «Северного потока-2» в эфир теле- и радиостанций и на страницы газет — об этом среди прочего говорили кандидаты на должность нового главы правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС ).

Сейчас позиция правительства Германии заключается в том, что проект — коммерческий, а потому Берлин в него не вмешивается. При этом, если судить по заявлениям политиков и публикациям в СМИ, создается впечатление, что проект еще можно остановить — достаточно принять такое решение. Но так ли это? Может ли Германия сейчас остановить «Северный поток-2», который уже активно строится — почти все разрешения получены, первые сотни километров труб проложены, тратятся миллиарды евро.

Три варианта от FAZ

Как отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), «Германия не имеет права вето на строительство газопровода», остановить его сложно, но варианты есть.

Один из них — отзыв выданного в начале 2018 разрешения на строительство в исключительной экономической зоне Германии. Закон предусматривает такой вариант в целях предотвращения или ликвидации «серьезного ущерба для общего блага», отмечает FAZ. В таком случае, по мнению газеты, аргументация могла бы быть такой, что, мол, «Северный поток-2» «ведет к дальнейшей дестабилизации Украины, поскольку она потеряет значение как страна-транзитер газа», что, в свою очередь, негативно скажется на европейской и немецкой безопасности.

Но в такой аргументации есть слабые места в случае судебного разбирательства. Разрешения в Германии были выданы в начале года, «когда российская агрессия против Украины уже была в разгаре», отмечает FAZ. Но даже если такой аргумент сработает, Германии придется выплатить компенсацию «Газпрома».

Еще один вариант, который вспоминает газета — это принятие в Германии нового закона, который бы запретил эксплуатацию газопровода. Берлин мог бы аргументировать это желанием сохранить независимость своей энергетики. Однако и в таком случае пришлось бы платить компенсацию.

Наконец, третий теоретический путь — через Европейский Союз, который и так скептически настроен касательно «Северного потока-2». Брюссель мог бы создать регулятивные препятствия и сделать газопровод непривлекательным для «Газпрома», отмечает FAZ. «Несколько лет назад Еврокомиссия это успешно провела с проектом «Газпрома» «Южный поток», — пишет издание. Но и здесь есть свои подводные камни. Так, Еврокомиссия осенью 2017 предложила применять к газопроводам из третьих стран правила внутреннего рынка, а это значит, что «Газпром» не смог бы одновременно поставлять газ и быть оператором газопровода. Кроме того, ему пришлось бы открыть «трубу» для других поставщиков. Однако, как пишет FAZ, рассмотрение этого вопроса на уровне совета министров ЕС «тормозят» некоторые страны, среди которых Австрия и Германия.

Эксперт: Газопровод не остановить

Австрийский политолог, эксперт по России Герхард Мангот (Gerhard Mangott) в беседе с DW сказал, что Германии было бы «очень трудно» остановить «Северный поток-2». По его мнению, для отзыва двух уже выданных лицензий нет оснований, а если Берлин на это пойдет, то станет очевидной политическая подоплека такого решения. Кроме того, Германии в таком случае придется компенсировать «Газпрому» те инвестиции, которые он вложил в проект после получения лицензий. Немецкое законодательство в сфере защиты инвестиций — на стороне «Газпрома», говорит Мангот.

По его мнению, политически проект еще может оказаться под давлением, если США начнут вводить санкции в отношении европейских компаний, участвующих в проекте, общая стоимость которого оценивается в 9,5 миллиарда евро.

«Если эти компании выйдут из проекта под давлением санкций, то „Газпрому“ будет намного тяжелее нести финансовое бремя, чем планировалось», — говорит Мангот.

Но даже в таком случае, считает австрийский эксперт, российская компания сможет сама довести проект до завершения.