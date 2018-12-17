Войти
Лавров не верит в возможность «большой войны»
дружба народов
Лавров не верит в возможность «большой войны»
Порошенко хочет уже в феврале поменять Конституцию
планы
Порошенко хочет уже в феврале поменять Конституцию

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

аналитика
RSS

Как Германия может остановить «Северный поток-2» и какой ценой

611
Как Германия может остановить «Северный поток-2» и какой ценой

Украина, страны Восточной Европы и всё больше — США. Критики строительства газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из России в Германию усилили призывы к правительствам стран ЕС и особенно ФРГ остановить проект. Палата представителей Конгресса США приняла 11 декабря «в основном символическую», как отмечает агентство Bloomberg, резолюцию. В ней говорится, что проект снизит европейскую энергобезопасность. Через день — резолюцию с призывом заблокировать «Северный поток-2» принял Европарламент.

До этого администрация Белого дома заявляла, что изучает возможность введения санкций в отношении европейских участников проекта. В самой Германии ноябрьское противостояние России и Украины в Керченском проливе на какое-то время вернуло тему «Северного потока-2» в эфир теле- и радиостанций и на страницы газет — об этом среди прочего говорили кандидаты на должность нового главы правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС ).

Сейчас позиция правительства Германии заключается в том, что проект — коммерческий, а потому Берлин в него не вмешивается. При этом, если судить по заявлениям политиков и публикациям в СМИ, создается впечатление, что проект еще можно остановить — достаточно принять такое решение. Но так ли это? Может ли Германия сейчас остановить «Северный поток-2», который уже активно строится — почти все разрешения получены, первые сотни километров труб проложены, тратятся миллиарды евро.

Три варианта от FAZ

Как отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), «Германия не имеет права вето на строительство газопровода», остановить его сложно, но варианты есть.

Один из них — отзыв выданного в начале 2018 разрешения на строительство в исключительной экономической зоне Германии. Закон предусматривает такой вариант в целях предотвращения или ликвидации «серьезного ущерба для общего блага», отмечает FAZ. В таком случае, по мнению газеты, аргументация могла бы быть такой, что, мол, «Северный поток-2» «ведет к дальнейшей дестабилизации Украины, поскольку она потеряет значение как страна-транзитер газа», что, в свою очередь, негативно скажется на европейской и немецкой безопасности.

Но в такой аргументации есть слабые места в случае судебного разбирательства. Разрешения в Германии были выданы в начале года, «когда российская агрессия против Украины уже была в разгаре», отмечает FAZ. Но даже если такой аргумент сработает, Германии придется выплатить компенсацию «Газпрома».

Еще один вариант, который вспоминает газета — это принятие в Германии нового закона, который бы запретил эксплуатацию газопровода. Берлин мог бы аргументировать это желанием сохранить независимость своей энергетики. Однако и в таком случае пришлось бы платить компенсацию.

Наконец, третий теоретический путь — через Европейский Союз, который и так скептически настроен касательно «Северного потока-2». Брюссель мог бы создать регулятивные препятствия и сделать газопровод непривлекательным для «Газпрома», отмечает FAZ. «Несколько лет назад Еврокомиссия это успешно провела с проектом «Газпрома» «Южный поток», — пишет издание. Но и здесь есть свои подводные камни. Так, Еврокомиссия осенью 2017 предложила применять к газопроводам из третьих стран правила внутреннего рынка, а это значит, что «Газпром» не смог бы одновременно поставлять газ и быть оператором газопровода. Кроме того, ему пришлось бы открыть «трубу» для других поставщиков. Однако, как пишет FAZ, рассмотрение этого вопроса на уровне совета министров ЕС «тормозят» некоторые страны, среди которых Австрия и Германия.

Эксперт: Газопровод не остановить

Австрийский политолог, эксперт по России Герхард Мангот (Gerhard Mangott) в беседе с DW сказал, что Германии было бы «очень трудно» остановить «Северный поток-2». По его мнению, для отзыва двух уже выданных лицензий нет оснований, а если Берлин на это пойдет, то станет очевидной политическая подоплека такого решения. Кроме того, Германии в таком случае придется компенсировать «Газпрому» те инвестиции, которые он вложил в проект после получения лицензий. Немецкое законодательство в сфере защиты инвестиций — на стороне «Газпрома», говорит Мангот.

По его мнению, политически проект еще может оказаться под давлением, если США начнут вводить санкции в отношении европейских компаний, участвующих в проекте, общая стоимость которого оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Читайте также: Американские букмекеры и украинские выборы

«Если эти компании выйдут из проекта под давлением санкций, то „Газпрому“ будет намного тяжелее нести финансовое бремя, чем планировалось», — говорит Мангот.

Но даже в таком случае, считает австрийский эксперт, российская компания сможет сама довести проект до завершения.

Источник: DW
Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 декабря 2018
Воскресенье, 16 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Американские букмекеры и украинские выборы

Рабочая поездка Юлии Тимошенко в Вашингтон, проведенная в рамках подготовки к президентской избирательной кампании, вызвала весьма нервную реакцию в окружении действующего Президента, которая вылилась в очередной «порохоботский» фейерверк в сетях. Мы же, со своей стороны, не будем оценивать уровень успешности этого визита, так же как не будем составлять баланс позитивных/негативных отзывов на него американских политиков и СМИ. В данном материале автор хотел коснуться одной из важных составляющих того фона, на котором происходила рабочая поездка ЮВТ в Вашингтон, а именно – социологии.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016