В Украине упростили правила регистрации автомобилей

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Согласно сообщению, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора.

Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.