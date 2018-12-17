В Раде уже озаботились вопросом переименования УПЦ

Представитель фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что в ближайшее заседание Верховной Рады депутаты должны рассмотреть законопроекты относительно урегулирования вопроса названий церквей в Украине. Об этом он сказал во время согласительного совета в понедельник.

По его словам есть два законопроекта относительно названий церквей, в которых указано, что они должны называться по своему религиозному центру.

«Украинская православная церковь одна — православная церковь Украины», — сказал Гончаренко.

Также нардеп добавил, что парламент должен также рассмотреть урегулирование вопроса перехода общин, включая вопросы защиты имущества.

«Чтобы никакого хаоса мы не увидели», — заявил он.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что если парламентский комитет утвердит этот вопрос в среду, то в четверг парламент рассмотрит эти законопроекты.

Сейчас в парламенте зарегистрированы два законопроекта по изменению названий церквей — № 5309 и № 5309/П.

Напомним, что еще в ноябре предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Русскую православную церковь» в Украине.

В свою очередь председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент тогда заявлял, что каноническая Украинская православная церковь получила название раньше, чем Украина как государство, и ни о каком переименовании речи идти не может.