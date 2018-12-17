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В Украине объявили в розыск бывшего владельца одного из банков

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В Украине объявили в розыск бывшего владельца одного из банков

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что бывший владелец банка «Стандарт» объявлен в розыск, а также получено разрешение суда на его задержание. Об этом говорится на официальном сайте ФГВФЛ.

«Владельцы и должностные лица ПАО «КБ „СТАНДАРТ“ в 2013-2015 годах ... организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств», — заявили в Фонде.

«В результате — путем принятия неправомерных решений о выдаче кредитных средств на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования и по предоставленным поддельным первичным документам, был принят ряд решений о предоставлении банком кредитов на сумму более 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности», — говорится в сообщении.

По словам представителей ФГВФЛ, кредитные средства, полученные субъектами хозяйствования, перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты по фиктивным валютным контрактам.

«Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода „отложенного“ предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца „на бумаге“ оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца — освобождалось банком от обременения», — рассказали в Фонде.

Как отмечается, кредиты юридических лиц является существенной группой активов банка и составляют почти 98% утвержденной ликвидационной массы — 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже — 28 млн грн.

Как следствие, при заявленной «на бумаге» балансовой стоимости всех активов банка в более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже — 41 млн грн.

«По факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц ПАО КБ «СТАНДАРТ» по завладению средствами этого банка Главным следственным управлением ГФС в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения в частности начальнику управления активных операций и и.о. главы правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, он объявлен в розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск в том числе путем средств «Интерпола», — заявили в ФГВФЛ.

Сообщается, что по состоянию на начало ноября 2018 года в рамках выплаты Фондом гарантированного возмещения вкладчики банка получили 492,1 млн грн.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО КБ «СТАНДАРТ» составляет 552,3 млн грн. За период ликвидации банком осуществлено погашение кредиторских требований на общую сумму почти 13 млн грн.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка «Стандарт» 18 июня 2015 года.

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В сентябре 2014 года компания «Медиа Имидж» сократила участие в уставном капитале банка «Стандарт» до 51% со 100%, а в декабре минувшего года компания вышла из состава акционеров банка.

Ряд СМИ утверждали, что банк контролировался Виталием Тараном.

ФГВФЛ, банк Стандарт, Стандарт
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