ЕС продлил экономические санкции против России

Евросоюз официально продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января 2019 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

«21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», — говорится в заявлении Совета.

Решению предшествовали доклады президента Франции Эмманюэла Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ходе реализации минских соглашений.

«Учитывая, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.

Напомним, что о сохранении санкций против Российской Федерации несмотря на намерение Италии заблокировать их лидеры ЕС договорились на заседание Европейского совета 13 декабря.

Лидеры ЕС приняли это решение единогласно, принимая во внимание полное отсутствие прогресса в исполнении Минских соглашений.